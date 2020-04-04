Кокорин назвал Дзюбу ослом
close
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», пошутил над бывшим одноклубником Артемом Дзюбой.
Это произошло во время общения с бывшим форвардом сине-бело-голубых и сборной России Александром Кержаковым в прямом эфире в своем Instagram.
«Кем является человек, который выдает себя за льва? Ослом! Почему? Есть подтверждение. Когда скидывались на цу-е-фа, он всегда оставался», — сказал Кокорин, отвечая на вопросы бывшего игрока «Зенита».
Кержаков отметил, что разговор идет о Дзюбе. Бывший форвард отметил, что он и Кокорин называют Дзюбу осликом Иа.
«Кокора — пятачок, а я — Винни Пух», — сказал экс-футболист.
Ранее Кокорин заявил, что интересовался чемпионатом Белоруссии.