Один из клубов АПЛ предложил доиграть сезон в Китае
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Президент одного из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) предложил доиграть сезон национального чемпионата в Китае, передает The Athletic.
Руководство Лиги рассматривает различные варианты продолжения сезона, одним из них является проведение матчей заграницей. Стоит отметить, что идею проводить игры в Китае не поддержали президенты других команд.
3 апреля должна состояться очередная встреча, на которой будет обсуждаться судьба чемпионата Англии.
Ранее сообщалось, что клубы РПЛ обсудят судьбу чемпионата 3 апреля.