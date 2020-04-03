Один из клубов АПЛ предложил доиграть сезон в Китае

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Президент одного из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) предложил доиграть сезон национального чемпионата в Китае, передает The Athletic.

Руководство Лиги рассматривает различные варианты продолжения сезона, одним из них является проведение матчей заграницей. Стоит отметить, что идею проводить игры в Китае не поддержали президенты других команд.

3 апреля должна состояться очередная встреча, на которой будет обсуждаться судьба чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ обсудят судьбу чемпионата 3 апреля.