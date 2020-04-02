Нурмагомедов: я Хабиб, а не коронавирус

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов снова объяснил срыв поединка с Тони Фергюсоном, передает «Чемпионат».

Россиянина крайне возмутило, что многие фанаты ММА призывают его лететь в США.

«В мире сумасшествие. Я тренировался 40 дней в Штатах, пахал. Потом появилась информация, что бой могут организовать в Абу-Даби и я отправился туда. Границы везде закрываются. Дальше улетел в Дагестан, где продолжил тренироваться. Я Хабиб, а не коронавирус. У Фергюсона та же ситуация, ничем от моей не отличается.

Все турниры отменили, только наш бой оставили. Все сидят дома в настоящий момент и ищут козла отпущения. Главное то, что тысячи людей умирают. Все страны закрыли границы», — рассказал атлет в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что изначально поединок был запланирован на 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке, однако атлетическая комиссия штата запретила проводить спортивные мероприятия из-за угрозы распространения COVID-19. 1 апреля Нурмагомедов заявил, что бой отменен.

Ранее Макгрегор заявил, что Хабиб струсил.