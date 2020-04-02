«Ахмат» продлил карантин до 2 мая

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Грозненский «Ахмат» продлил карантин для своих футболистов до 2 мая, сообщает официальный сайт клуба.

«Точная дата возобновления тренировочного процесса будет определена по складывающейся ситуации в связи с распространением инфекции, о чем футболисты будут проинформированы. Игроки будут заниматься индивидуально», — говорится в заявлении клуба.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 47 тысяч человек, 194 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 936 тыс.



Ранее московский ЦСКА продлил карантин до 1 мая.