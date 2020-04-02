РФС продлил приостановку всех футбольных турниров до лета
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Российский футбольный союз (РФС) продлил приостановку всех футбольных турниров до лета. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Данное решение было принято на заседании бюро исполкома, которое состоялось 1 апреля.
В официальном заявлении также говорится о том, что распространение коронавирусной инфекции в территории Российской Федерации признается чрезвычайным непредотвратимым обстоятельством, которое не является уважительной причиной для расторжения трудовых договором с субъектами футбола.
Ранее сообщалось, что генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб ведет переговоры с футболистам о сокращении зарплат из-за паузы в чемпионате России.