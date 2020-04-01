УЕФА принял решение по возобновлению сезона еврокубков
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенесет матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на июль и август, сообщает Daily Mail со ссылкой на немецкий телеканал ZDF.
Отмечается, что 1 апреля организация проведет видеоконференцию с генеральными секретарями 55 ассоциаций, в которой пройдет обсуждение вариантов переноса игр.
По информации немецкого телеканала, вопрос аннулирования результатов сезона не будет обсуждаться, так как УЕФА и футбольные лиги обязуются доиграть сезон.
Ранее сообщалось, что финальные матчи еврокубков могут пройти без зрителей.