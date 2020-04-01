Слуцкий — о коронавирусе: такое произошло впервые за 100 лет

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, человечество длительный период не встречало подобной угрозы, из-за чего в настоящий момент переживает не лучшие времена.

«Никто не знает, как переживать происходящее. Такое произошло впервые за прошедшие сто лет; не понимаешь, как работать с командой.

Никто не может сказать — возобновиться чемпионат или нет. Много вопросов, на которые ни у кого нет ответа», — сказал Слуцкий.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баер-Хоффманн выразил опасения в безопасности проведения чемпионата Белоруссии.