Макгрегор записал видеообращение в связи с распространением коронавируса

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор призвал жителей своей страны строго соблюдать правила самоизоляции для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Об этом экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) записал видеообращение и опубликовал в своем Twitter.

Спортсмен заявил, что гражданам необходимо отказаться от поездок и выходов из дома без крайней необходимости.

Макгрегор поддержал местные власти в стремлении серьезно ограничить возможность передвижения людей и напомнил всем о важности тренировок в домашних условиях.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко опубликовал в Instagram советский плакат со своим лицом, пропагандирующий отказ от алкоголя

My address ☘️ . The countdown is on! https://t.co/BJIwcJqRte