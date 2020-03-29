Макгрегор записал видеообращение в связи с распространением коронавируса

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Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор призвал жителей своей страны строго соблюдать правила самоизоляции для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Об этом экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) записал видеообращение и опубликовал в своем Twitter.

Спортсмен заявил, что гражданам необходимо отказаться от поездок и выходов из дома без крайней необходимости.

Макгрегор поддержал местные власти в стремлении серьезно ограничить возможность передвижения людей и напомнил всем о важности тренировок в домашних условиях.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко опубликовал в Instagram советский плакат со своим лицом, пропагандирующий отказ от алкоголя