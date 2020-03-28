Десятилетнего ребенка ранили на детской площадке во время игры в футбол

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Неизвестные выстрелили в десятилетнего мальчика, игравшего в футбол на детской площадке в Москве, сообщает ТАСС.

«На Ташкентской улице во время игры в футбол с друзьями десятилетний мальчик получил ранение в грудь из пневматического пистолета», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что полиция начала проверку и пытается установить личность стрелявшего.

Ранее сообщалось, что игрок академии мадридского «Атлетикр» Кристиан Минчола скончался в возрасте 14 лет.