Десятилетнего ребенка ранили на детской площадке во время игры в футбол
close
Неизвестные выстрелили в десятилетнего мальчика, игравшего в футбол на детской площадке в Москве, сообщает ТАСС.
«На Ташкентской улице во время игры в футбол с друзьями десятилетний мальчик получил ранение в грудь из пневматического пистолета», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что полиция начала проверку и пытается установить личность стрелявшего.
Ранее сообщалось, что игрок академии мадридского «Атлетикр» Кристиан Минчола скончался в возрасте 14 лет.