В сети опубликована запись задержания чемпиона UFC
Появилось видео задержания чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джона Джонса. Запись была опубликовано на странице MMA Junkie в YouTube.
Видео было сделано с помощью нагрудной камеры одного из полицейских американского города Альбукерке, где и было произведено задержание. На записи слышно, как спортсмен признается, что находится за рулем в нетрезвом состоянии.
«Я схожу с ума. Меня остановили за то, что я просто был милым, милым по отношению к бездомным. Я просто хотел покататься. Это моя первая поездка за две недели», — сказал боец.
Спортсмен также обвинен в небрежном использовании огнестрельного оружия и отсутствии страхового свидетельства на транспортное средство.
Ранее сообщалось, что боец отрицал, что использовал огнестрельное оружие.