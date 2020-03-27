В сети опубликована запись задержания чемпиона UFC

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Появилось видео задержания чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джона Джонса. Запись была опубликовано на странице MMA Junkie в YouTube.

Видео было сделано с помощью нагрудной камеры одного из полицейских американского города Альбукерке, где и было произведено задержание. На записи слышно, как спортсмен признается, что находится за рулем в нетрезвом состоянии.

«Я схожу с ума. Меня остановили за то, что я просто был милым, милым по отношению к бездомным. Я просто хотел покататься. Это моя первая поездка за две недели», — сказал боец.

Спортсмен также обвинен в небрежном использовании огнестрельного оружия и отсутствии страхового свидетельства на транспортное средство.

Ранее сообщалось, что боец отрицал, что использовал огнестрельное оружие.