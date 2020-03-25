НХЛ планирует доиграть сезон в июле и августе

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует доиграть нынешний сезон в июле и августе, передает РИА «Новости».

Регулярный чемпионат приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

«Лига посчитала свои доходы и пришла к пониманию, что может потерять $1,5 млрд. Поэтому планируется доиграть сезон в июле и августе или позже», — сообщил источник в НХЛ, знакомый с ситуацией.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 19 тысяч человек, 112 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 446 тыс.

Ранее защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев опубликовал в Instagram видео домашней тренировки с женой, собакой и кошкой под песню Владимира Высоцкого.