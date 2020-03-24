Исинбаева написала обращение к спортсменам и фанатам после переноса Игр

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Бывшая легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, ныне являющаяся членом Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева высказалась о переносе Олимпиады-2020.

Власти Японии вместе с МОК решили отложить Игры до 2021 года.

«Дорогие спортсмены! Знаю, что вы сейчас чувствуете и как переживаете. Ждать целый год до выступления на Олимпиаде кажется бесконечно долго и мучительно, однако давайте извлечем позитивные моменты из ситуации: появилась ясность, у вас с тренерами появилось время для пересмотра подготовки. Ну и в-третьих, Олимпиада точно будет! Решение о переносе было сделано в первую очередь в интересах спортсменов.

Так что давайте наберемся терпения, проследим за своим здоровьем и не будем паниковать», — написала в Instagram Исинбаева, добавив, что благодаря переносу Игр все спортсмены смогут подготовиться к соревнованиям в равных условиях.

Ранее олимпийская чемпионка Журова объяснила перенос Игр на 2021 год.