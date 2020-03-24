Шарапова: считала Италию своим вторым домом
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Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о том, как относится к Италии.
Стоит отметить, что эта страна на данный момент является первой в Европе по количеству инфицированных коронавирусом.
«Я познакомилась с Италией, когда была совсем маленькой... Но сразу влюбилась в нее. В нее сложно не влюбиться. В 2019 году я провела в Италии большую часть своих тренировок и считала ее своим вторым домом.
Когда мы проходим через тяжелые испытания, давайте делать это с добротой, любовью и верой в лучшее — теми прекрасными качествами, которыми Италия поделилась со мной», — цитирует Шарапову Essentially Sports.
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