Главный тренер «Локомотива» Семин: буду соблюдать режим самоизоляции

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина о дополнительных мерах для граждан старше 65 лет по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, введенные мэрией правила необходимо соблюдать.

«Я намерен придерживаться режима самоизоляции. Сложно сказать, насколько оправдан такой длительный срок карантинных мероприятий. Надеюсь, что все будет хорошо», — сказал Семин.

Ранее сообщалось, что известный футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о чемпионате Белоруссии.