Участники Global Athlete призвали МОК перенести Олимпиаду

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Международное сообщество спортсменов Global Athlete просит Международный олимпийский комитет (МОК) отложить Игры из-за коронавируса.

«Мы призываем МОК поставить безопасность участников соревнований на первое место. Мы понимаем проблемы, которые связаны с задержкой Олимпиады. Такое решение является трудным», — говорится в Twitter организации.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 13 тыс. человек, 95 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 316 тыс.



Ранее сообщалось о том, что Федерация легкой атлетики Франции просит перенести Олимпийские игры.