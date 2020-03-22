Кремлев: надо перенести Олимпиаду

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сказал о том, что Олимпиаду, которая должна пройти летом 2020 года в Токио, нужно перенести на год, передает официальный сайт Федерации бокса России.

«Провести турнир в срок может быть рискованно. Здоровье спортсменов важнее. Считаю, что игры нужно перенести на год. Это мое мнение. У спортсменов сбит режим. Они ведут целенаправленную подготовку к Олимпийским играм, а сейчас эта подготовка разбита», — заявил Кремлев.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 13 тыс. человек, 95 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 316 тыс.

Ранее руководство петербургского «Зенита» решило продлить карантин на одну неделю из-за коронавируса.