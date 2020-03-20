Форвард «Реала» извинился за нарушение карантина

<img src="//img.gazeta.ru/files3/877/11790877/27-pic905-895x505-15870.png">

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович принес извинения за нарушения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, передает Sport24.

Игрок, несмотря на введенный в «Реале» карантин, прилетел в Сербию, где затем был замечен на улицах Белграда. Он отметил, что его тест на коронавирус показал отрицательный результат как в Мадриде, так и в Сербии.

«Я прошу прощения у всех, если я каким-либо образом причинил кому-то боль или подверг кого-либо опасности. Я надеюсь, что вместе мы сможем преодолеть все это», — написал Йович в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что форвард «Оренбурга» рассказал о вынужденном карантине.