Форвард «Реала» извинился за нарушение карантина
Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович принес извинения за нарушения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, передает Sport24.
Игрок, несмотря на введенный в «Реале» карантин, прилетел в Сербию, где затем был замечен на улицах Белграда. Он отметил, что его тест на коронавирус показал отрицательный результат как в Мадриде, так и в Сербии.
«Я прошу прощения у всех, если я каким-либо образом причинил кому-то боль или подверг кого-либо опасности. Я надеюсь, что вместе мы сможем преодолеть все это», — написал Йович в своем Instagram.
Ранее сообщалось, что форвард «Оренбурга» рассказал о вынужденном карантине.