Отец игрока НХЛ Зайцева отреагировал на информацию о коронавирусе у сына
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Отец защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева Игорь опроверг информацию, что его сын стал первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заразившимся коронавирусом.
«Сам прочитал все в российских СМИ. Общался с Никитой, у него все нормально, никакого коронавируса нет», — цитирует Зайцева Sport24.
Клуб заявлял о том, что игрок команды заболел коронавирусом, однако его имя не раскрывалось.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более девяти тысяч человек, 85 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 228 тыс.
Ранее сообщалось, что несколько одноклубников Зайцева заражены.