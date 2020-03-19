Отец игрока НХЛ Зайцева отреагировал на информацию о коронавирусе у сына

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Отец защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева Игорь опроверг информацию, что его сын стал первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заразившимся коронавирусом.

«Сам прочитал все в российских СМИ. Общался с Никитой, у него все нормально, никакого коронавируса нет», — цитирует Зайцева Sport24.

Клуб заявлял о том, что игрок команды заболел коронавирусом, однако его имя не раскрывалось.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более девяти тысяч человек, 85 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 228 тыс.

Ранее сообщалось, что несколько одноклубников Зайцева заражены.