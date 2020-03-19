Виталий Кличко помыл руки в боксерских перчатках

<img src="//img.gazeta.ru/files3/891/12577891/RTR3G4LW-pic905-895x505-33019.jpg">

Бывший чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко показал правильный способ мытья рук во время пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».

На видео, опубликованном на YouTube-канале Andershok, политик тщательно помыл боксерские перчатки, а потом свои руки.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 9 тысяч человек, 85 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 224 тыс. На Украине зафиксировали 18 случаев заражения.

Ранее экс-игрок сборной Украины Александр Алиев заявил, что людям врут о коронавирусе.