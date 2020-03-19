Юрист оценил финансовые потери игроков РПЛ из-за коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/947/12998947/RIAN_6099894.HR-pic905-895x505-22544.jpg">

Спортивный юрист Михаил Прокопец оценил финансовые потери игроков Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, некоторые футбольные клубы могут сослаться на «форс-мажор» и перестать выполнять свои обязательства в полном объеме.

«Футболисты, безусловно, пострадают из-за сложившейся ситуации. Их контракты в большинстве своем составлены таким образом, что оклад — это всего 10%-15% от общего числа заработной платы.

В определенных случаях клубы могут решить не платить полную часть денег», — заявил Прокопец.

Ранее сообщалось, что полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев назвал правильным решением приостановить розыгрыш РПЛ из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.