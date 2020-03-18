Абрамович бесплатно предоставил отель на стадионе «Челси» медработникам

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Лондонский «Челси» предоставил номера отеля на стадионе «Стэмфорд Бридж» для размещения сотрудников Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.

В заявлении отмечается, что данная инициатива исходила от владельца столичного клуба Романа Абрамовича.

Отель будет использоваться медиками в течение двух месяцев, чтобы сотрудники NHS не тратили на поездку до работы много времени. При необходимости срок предоставления отеля может быть продлен.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 8 тысяч человек, 83 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 203 тыс. В Великобритании выявили более тысячи случаев заражения.

Ранее сообщалось, что российского лыжника госпитализировали с подозрением на коронавирус.