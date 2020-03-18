Президент УЕФА объяснил необходимость переноса Евро-2020

<img src="//img.gazeta.ru/files3/743/13007743/2020-03-16T161043Z_1322584639_RC24LF9PCBBI_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SOCCER-EURO-pic905-895x505-21556.jpg">

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин зобъяснил необходимость переноса Евро-2020 на 2021 год из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, данная мера позволит национальным ассоциациям доиграть нынешний сезон до конца.

«Мы решили, что сдвиг континентального первенства на год позволит национальным чемпионатам выявить победителей. Правда, даже в этом у нас нет никакой уверенности.

Возможно ли уплотнить календарь настолько, что игроки будут играть практически постоянно?» — сказал Чеферин.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов высказался о решении УЕФА перенести чемпионат континента на 2021 год из-за коронавируса.