Глава УЕФА объяснил решение перенести Евро на 2021 год

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Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал решение перенести чемпионат континента с 2020-го на 2021 год из-за коронавируса.

«Здоровье болельщиков, персонала и игроков должно быть нашим приоритетом номер один, поэтому УЕФА выдвинул ряд вариантов благополучного завершения турниров в этом сезоне», — приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.

Функционер отметил, что перенос чемпионата Европы 2020 года дорого обойдется УЕФА, однако организация готова пойти на такой шаг. Также он добавил, что проводить турнир без зрителей во время пандемии коронавируса невозможно.

Чеферин поблагодарил Ассоциацию европейских клубов, европейские лиги и Международную федерацию ассоциаций профессиональных футболистов, которые 17 марта приняли участие в видеоконференции, посвященной угрозе распространения коронавируса. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более семи тысяч человек, 80 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 185 тысяч. Эпицентром пандемии в Европе стала Италия, где выявлено более 25 тысяч случаев заражения.

Ранее сообщалось, что УЕФА вернет болельщикам деньги за билеты на Евро-2020.