УЕФА потребовал завершить все европейские чемпионаты до конца июня

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился к национальным лигам с требованием завершить первенства до 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Футбольного союза Сербии.

Из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены почти все европейские чемпионаты.

17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проходит видеоконференцию с участием руководителей футбольных ассоциаций стран, а также представителей клубов и лиг. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более семи тысяч человек, 80 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 185 тысяч. Эпицентром пандемии в Европе стала Италия, где выявлено более 25 тысяч случаев заражения.

Ранее сообщалось, что отборочные матчи чемпионата мира — 2022 в Европе перенесены.