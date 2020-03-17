УЕФА потребовал завершить все европейские чемпионаты до конца июня
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился к национальным лигам с требованием завершить первенства до 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Футбольного союза Сербии.
Из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены почти все европейские чемпионаты.
17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проходит видеоконференцию с участием руководителей футбольных ассоциаций стран, а также представителей клубов и лиг. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более семи тысяч человек, 80 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 185 тысяч. Эпицентром пандемии в Европе стала Италия, где выявлено более 25 тысяч случаев заражения.
Ранее сообщалось, что отборочные матчи чемпионата мира — 2022 в Европе перенесены.