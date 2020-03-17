Бой Ковалева отменен из-за коронавируса

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Вечер бокса в американском Индио, запланированный на 25 апреля, отменен из-за пандемии коронавируса, передает «Чемпионат».

Об этом проинформировал журналист Майк Коппинджер у себя в Twitter-аккаунте.

Стоит отметить, что именно на этом турнире должен был провести поединок экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев против кубинца Салливана Барреры.

Напомним, что вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более семи тысяч человек, 78 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 177 тысяч.

Ранее известный тренер назвал Уайлдера технически слабым боксером.