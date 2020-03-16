Матч ЦСКА — «Зенит» отменен

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Матч 23-го тура чемпионата России между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» отменен, сообщает РИА «Новости».

«В связи с решением мэра Москвы Сергея Собянина запретить до 10 апреля проведение на открытом воздухе спортивных мероприятий с любым количеством участников домашний матч против «Зенита», запланированный на 22 марта, не состоится», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЦСКА.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более шести тысяч человек, 78 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 169 тысяч. В России зафиксированы 93 случая заражения.

Ранее сообщалось, что Минспорта рекомендовало ограничить в России проведение соревнований.