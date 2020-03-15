Опубликовано видео драки футболистов «Тамбова» и «Крыльев Советов»
В сети появилось видео потасовки футболистов во время матча 22-го тура чемпионата России среди игроков до 19 лет между «Тамбовом» и самарскими «Крыльями Советов». Кадры опубликованы на странице журналиста Руслана Абушкина в Twitter.
Драка произошла на 83-й минуте при счете 1:1 после серии грубых нарушений. В результате потасовки с поля были удалены четыре футболиста и главный тренер «Крыльев Советов», у «Тамбова» красную карточку получил один игрок. Главный арбитр встречи остановил игру, ошибочно посчитав, что у самарской команды менее семи футболистов.
Ранее сообщалось, что в подтрибунном помещении игрок «Тамбова» Валико Кабахидзе ударил по лицу футболиста «Крыльев» Александра Евсикова.
Матч молодежных команд «Тамбова» и «Крыльев Советов» завершился на 83-й минуте при счете 1:1. В игре было пять удалений (четыре у Самары)�� «Крыльям» будет засчитано техническое поражение— Руслан Абушкин (@abushkin) March 15, 2020
Собрал самые жаркие моменты ���� pic.twitter.com/kFRLyvsTaD