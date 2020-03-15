Опубликовано видео драки футболистов «Тамбова» и «Крыльев Советов»

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В сети появилось видео потасовки футболистов во время матча 22-го тура чемпионата России среди игроков до 19 лет между «Тамбовом» и самарскими «Крыльями Советов». Кадры опубликованы на странице журналиста Руслана Абушкина в Twitter.

Драка произошла на 83-й минуте при счете 1:1 после серии грубых нарушений. В результате потасовки с поля были удалены четыре футболиста и главный тренер «Крыльев Советов», у «Тамбова» красную карточку получил один игрок. Главный арбитр встречи остановил игру, ошибочно посчитав, что у самарской команды менее семи футболистов.

Ранее сообщалось, что в подтрибунном помещении игрок «Тамбова» Валико Кабахидзе ударил по лицу футболиста «Крыльев» Александра Евсикова.