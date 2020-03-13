Этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти завершится досрочно
Этап Кубка мира в финском Контиолахти завершится 14 марта после мужской и женской гонок преследования, передает РИА «Новости».
Как передает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) в Twitter, запланированные на 15 марта сингл-микст и смешанная эстафета отменены.
Многие спортивные мероприятия в Европе были отменены из-за коронавируса, вспышка которого была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более пяти тысяч человек, 70 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 135 тысяч. Эпицентром распространения эпидемии в Европе стала Италия, где выявлено более 12 тысяч случаев заражения.
Ранее сообщалось, что немка Денизе Херрман выиграла спринтерскую гонку на восьмом этапе Кубка мира по биатлону.