НХЛ может отменить оставшиеся матчи регулярки из-за коронавируса

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) может перенести или отменить оставшиеся матчи регулярного чемпионата из-за коронавируса, сообщает Ilta-Sanomat.

По информации издания, лига интересуется мнением руководителей команд относительно возможной отмены игр.

Ранее в калифорнийском округе Санта-Клара была зафиксирована вспышка заболевания, в результате которой 43 человека были госпитализированы, а один из них умер. Из-за угрозы распространения болезни отменены все массовые мероприятия на домашнем стадионе клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс».

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабря 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более четырех тысяч человек, 63 тысячи выздоровели. Общее число заболевших превысило 113 тысяч.

Ранее сообщалось, что встреча Лиги Европы между греческим «Олимпиакосом» и английским «Вулверхэмптоном» пройдет без зрителей.