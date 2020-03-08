Логинов может досрочно завершить сезон
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Главный тренер Анатолий Хованцев заявил, что российский биатлонист Александр Логинов может досрочно завершить сезон.
Из-за недомогания спортсмен пропустил масс-старта на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
«Пока не можем сказать, сможет ли он выступить в Контиолахти, это под большим вопросом. В Осло он не поедет», — цитирует Хованцева ТАСС.
Этап Кубка мира в финском Контиолахти пройдет с 12 по 15 марта. Заключительный этап в норвежском Хольменколлене состоится с 20 по 22 марта.
Ранее стала известна причина пропуска Логиновым эстафеты на этапе Кубка мира.