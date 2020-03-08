Хабиб назвал одно условие для реванша с Макгрегором

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов может встретиться с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает Bjpenn.com.

Отмечается, что команда дагестанского спортсмена дала согласие на бой. Менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз заявил, что поединок состоится, если Конор одолеет Джастина Гэтжи.

Напомним, что осенью 2018 года бой между спортсменами завершился победой российского спортсмена.

Ранее Нурмагомедов объяснил, зачем пнул пояс Тони Фергюсона.