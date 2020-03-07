АПЛ может запретить людям старше 70 лет посещать матчи
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Английская премьер-лига (АПЛ) может запретить людям старше 70 лет посещать матчи из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.
Сообщается, что люди пожилого возраста более подвержены заражению коронавирусом.
Вопрос будет рассмотрен 9 марта на заседании спортивных властей и телекомпаний, но при этом источник отмечает, что запрет будет носить рекомендательный характер. Также будет поднят вопрос о проведении игр вообще без зрителей и переносе матчей.
Ранее сообщалось, что ЧЕ по самбо в Екатеринбурге могут отменить из-за коронавируса.