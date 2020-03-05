Канделаки прокомментировала извинения Александра Емельяненко

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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки приняла извинения скандального бойца ММА Александра Емельяненко.

Напомним, что 3 марта журналистка назвала спортсмена «трудным ребенком смешанных единоборств», добавив, что он нуждается в главе Чеченской Республики Рамзане Кадырове. Емельяненко в ответ назвал Канделаки «полной дурой».

Однако спустя сутки Александр вместе с Кадыровым записали видео, на котором извинились за оскорбление.

«Я же говорю, «Ахмат» — сила. Приятно удивлена и, разумеется, никакого зла не держу. Удачи Саше в предстоящем поединке — всегда жду в гости», — написала Канделаки у себя в Telegram.

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