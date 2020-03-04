Матч между «Ахматом» и «Зенитом» прерывали из-за драки болельщиков

Матч 1/4 финала Олимп Кубка России между грозненским «Ахматом» и петербургским «Зенитом» был остановлен из-за драки между болельщиков.

Фанаты «Зенита» на гостевом секторе оголили торс, что не понравилось местным любителям футбола. Болельщиков «Ахмата» подбежали к трибуне сине-бело-голубых, чтобы выяснить отношения с гостями.

Публику успокоили игроки обеих команд. Конфликт был улажен. Зрители вернулись на места, матч был продолжен.

«Зенит» победил со счетом 2:1.



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