Чемпионат мира по хоккею может быть сокращен из-за коронавируса
close
Чемпионат мира по хоккею 2020 года может быть сокращен из-за коронавируса. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.
По информации источника, Международная федерация хоккея (ИИХФ) может на свое усмотрение сократить число стран-участниц для того, чтобы турнир прошел в более сжатые сроки.
Напомним, что в соответствии с планом мировое первенство должно состояться с 8 по 24 мая в Швейцарии.
Действующим обладателем трофея является сборная Финляндии.
Ранее сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Илья Ковальчук рассказал о процессе адаптации в столичной команде.