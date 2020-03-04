Чемпионат мира по хоккею может быть сокращен из-за коронавируса

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Чемпионат мира по хоккею 2020 года может быть сокращен из-за коронавируса. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

По информации источника, Международная федерация хоккея (ИИХФ) может на свое усмотрение сократить число стран-участниц для того, чтобы турнир прошел в более сжатые сроки.

Напомним, что в соответствии с планом мировое первенство должно состояться с 8 по 24 мая в Швейцарии.

Действующим обладателем трофея является сборная Финляндии.

Ранее сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Илья Ковальчук рассказал о процессе адаптации в столичной команде.