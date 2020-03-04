«Нью-Джерси» Гусева на выезде проиграл «Вегасу»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилс» уступил на чужом льду «Вегас Голден Найтс».

Встреча прошла в Лас-Вегасе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Макс Пасиоретти, Вильям Карлссон и Райан Ривз.

Стоит отметить, что голкипер хозяев Робин Ленер отразил все 26 бросков по своим воротам, тем самым оформив шатаут.

После этой победы «рыцари» набрали 82 очка и поднялись на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

Ранее сообщалось, что передача Александра Радулова не спасла «Даллас» от поражения в матче с «Эдмонтоном».