Сотрудник РФС рассказал о госпитализации из-за коронавируса
Сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Давид Беров выступил с обращение после появление информации о том, что у него диагностирован коронавирус.
Беров сообщил, что после прибытия из Италии его положили в общую палаты. Он отметил, что до госпитализации контактировал с несколькими членами семьи, которые сейчас находятся на карантине. По словам сотрудника РФС, у них нет симптомов болезни, а анализы показали отрицательный результат.
Беров заявил, что у него есть вопросы к тому, как происходила доставка в больницу.
«Приезжали, говорили, что у меня положительная реакция, хотя это неправда, такой информации не было. Заставляли с полицией проехать до инфекционной больницы и закрывали в палате», — написал Беров в Instagram.
Он заявил о конфликте между сотрудниками Роспотребнадзора и врачами больницы. Также мужчина отметил, что условия в больнице хорошие, а персонал — идеальный.
2 февраля в СМИ появилась видеозапись, на которой Беров показывает средний палец и в грубой форме высказывается о китайцах. Сотрудник РФС принес извинения за свои слова и сообщил, что не хотел, чтобы видео попало в Сеть.
Также Беров сообщил, что не получал протокол, подтверждающий положительный тест на коронавирус.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабря 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались три тысячи человек, 45 тысячи выздоровели. Общее число заболевших превысило 89 тысяч.
Ранее сообщалось, что российские синхронистки пропустят этап Мировой серии в Париже из-за коронавируса.
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Друзья, всем привет!! Я очень устал от всего того, что говорят обо мне в СМИ и не только, поэтому хочу сказать, как все было у меня лично. 1. Меня положили в общую палату. Да, там было много разных людей. Я не знаю, плохо это или хорошо, заразился я там, в Италии и вообще заразился ли. 2. Я контактировал только с несколькими членами моей семьи. Все они уже на карантине в больницах. У них нет и не было ни одного симптома болезни. Их первичные анализы показали отрицательный результат. 3. То, как происходит доставка на карантин, вызывает большие вопросы. Моим родным сначала звонили и говорили, что возьмут анализы на дому. Приезжали, говорили, что у меня положительная реакция (хотя это неправда, такой информации не было), заставляли с полицией проехать до инфекционной больницы и закрывали в палате. При этом отчетливо был виден конфликт между сотрудниками Роспотребнадзора и врачами больницы. Врачи не смеют принимать решений, идущих вразрез со спущенными сверзху Роспотребнадзором нормативами. 4. Условия в больнице хорошие. Персонал - идеальный. Очень сочувствующий. 5. Видео, в котором я показываю факи и говорю не очень нормальные слова про китайцев. Я бы, конечно, не хотел, чтобы оно попало в сеть, но оно попало, что тут скажешь. Я говорю тупые вещи, глупо шучу. Прошу прощения у всех, кого задел. Я это сделал в порыве радости от отрицательного результата второго теста 6. Я не футболист и не футбольный тренер) я просто играю в лучшем любительском футбольном клубе на Руси #Мегамужики⚽️ Я до сих пор не получил протокол подтверждающий положительный тест от главного врача больницы! Она сама его ждёт, поэтому я не верю всему, что пишут про меня в интернете! Если у меня на руках будет этот документ, я его сфотографирую и покажу! Я не хочу скрывать ни от кого свои результаты болезни или их отсутсвие. Очень неприятно получать слова угрозы в разных пабликах, соц. сетях и тд. Уверен, любому из вас, оказавшись в такой ситуации было бы неприятно. Спасибо.