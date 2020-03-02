Сотрудник РФС рассказал о госпитализации из-за коронавируса

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Сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Давид Беров выступил с обращение после появление информации о том, что у него диагностирован коронавирус.

Беров сообщил, что после прибытия из Италии его положили в общую палаты. Он отметил, что до госпитализации контактировал с несколькими членами семьи, которые сейчас находятся на карантине. По словам сотрудника РФС, у них нет симптомов болезни, а анализы показали отрицательный результат.

Беров заявил, что у него есть вопросы к тому, как происходила доставка в больницу.

«Приезжали, говорили, что у меня положительная реакция, хотя это неправда, такой информации не было. Заставляли с полицией проехать до инфекционной больницы и закрывали в палате», — написал Беров в Instagram.

Он заявил о конфликте между сотрудниками Роспотребнадзора и врачами больницы. Также мужчина отметил, что условия в больнице хорошие, а персонал — идеальный.

2 февраля в СМИ появилась видеозапись, на которой Беров показывает средний палец и в грубой форме высказывается о китайцах. Сотрудник РФС принес извинения за свои слова и сообщил, что не хотел, чтобы видео попало в Сеть.

Также Беров сообщил, что не получал протокол, подтверждающий положительный тест на коронавирус.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабря 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались три тысячи человек, 45 тысячи выздоровели. Общее число заболевших превысило 89 тысяч.

Ранее сообщалось, что российские синхронистки пропустят этап Мировой серии в Париже из-за коронавируса.