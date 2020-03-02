Хабиб не понимает, как бить Мэйвезера по лицу

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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном боксерском поединке против непобежденного Флойда Мэйвезера. Об этом сообщает BJPenn.

По его словам, американский спортсмен является практически ровесником своего отца.

«Недавно Флойда исполнилось 48 ил 49 лет. Он почти того же возраста, что и мой отец, Я не понимаю, как можно бить его по лицу.

Если он хочет драки, то пусть переходит в смешанные единоборства», — сказал Хабиб.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов опубликовал в Instagram снимок, на котором он проводит спарринг перед поединком против американца Тони Фергюсона