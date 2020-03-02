Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Миннесотой»
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Вашингтона».
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин в матче сделал дубль, забросив две шайбы за три минуты. Примечательно, что время одного из голов ему ассистировали еще два россиянина — Евгений Кузнецов и Илья Ковальчук, который набрал первое очко за «Вашингтон».
Также на свой счет Овечкин и Кузнецов записали по голевой передаче.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам на выезде.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота Уайлд» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:4
1:0 — Донато (Сутер), 03:01;
1:1 — Овечкин (Карлсон, Бекстрём), 07:21;
1:2 — Паник (Хагелин), 10:28;
1:3 — Овечкин (Кузнецов, Ковальчук). 10:59;
2:3 — Фиала (Сперджен, Хант), 13:13;
2:4 — Уилсон (Овечкин, Кузнецов), 40:40;
3:4 — Паризе (Фиала), 52:53.