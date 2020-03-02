Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

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«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Вашингтона».

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин в матче сделал дубль, забросив две шайбы за три минуты. Примечательно, что время одного из голов ему ассистировали еще два россиянина — Евгений Кузнецов и Илья Ковальчук, который набрал первое очко за «Вашингтон».

Также на свой счет Овечкин и Кузнецов записали по голевой передаче.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам на выезде.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:4

1:0 — Донато (Сутер), 03:01;

1:1 — Овечкин (Карлсон, Бекстрём), 07:21;

1:2 — Паник (Хагелин), 10:28;

1:3 — Овечкин (Кузнецов, Ковальчук). 10:59;

2:3 — Фиала (Сперджен, Хант), 13:13;

2:4 — Уилсон (Овечкин, Кузнецов), 40:40;

3:4 — Паризе (Фиала), 52:53.