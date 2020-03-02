Игрок «Реала» Винисиус побил рекорд Месси

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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор стал самым молодым игроком, который смог отличиться в «Эль Классико» в 21-м веке, сообщает Opta.

Форвард забил мяч в матче 26-го тура чемпионата Испании, где «Реал» принимал «Барселону». Винисиус отличился на 71-й минуте, тем самым открыв счет в матче.

Нападающий смог побить рекорд капитана «Барселоны» Лионеля Месси. В момент гола Винисиусу было 9 лет и 233 дня, Месси же забил мяч в «Эль Классико» в возрасте 19 лет и 259 дней.

Встреча завершилась победой мадридского клуба со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Барселону» в «Эль Классико».