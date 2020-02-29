«Спартак» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
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Московский «Спартак» обыграл столичное «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра завершилась со счетом 2:0.
Первый мяч забил хавбек красно-белых Зелимхан Бакаев на 29-й минуте. В середине второй половины игры счет удвоил Роман Зобнин.
Подопечные Доменико Тедеско занимают девятую строчку в таблице РПЛ, набрав 25 очков. Бело-голубые расположились на десятом месте, в их активе 24 балла.
Ранее экс-игрок «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о готовности «Спартака» к чемпионату России.