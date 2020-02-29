«Динамо» и «Спартак» объявили составы на дерби

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Московские «Динамо» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Скопинцев, Шунич, Ордец, Шиманьски, Нойштедтер, Хильемарк, Игбун, Н'Жи.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Соболев, Понсе.

Матч состоится в 16.30 по московскому времени на стадионе «Динамо». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» идет на девятом месте, имея в активе 24 очка, «Спартак» расположился ниже на одну позицию, набрав 22 балла.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Урал» объявили составы на матч чемпионата России.