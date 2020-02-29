Три игрока клуба из Италии заражены коронавирусом
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Три футболиста и один сотрудник итальянского клуба «Пьянзе» заражены коронавирусом, сообщает «Спорт-Экспресс».
Информация об этом появилась на официальном сайте команды, которая играет в третьем дивизионе Италии.
В связи со случаями заражения в клубе все футболисты и персонал, которые были на стадионе во время последнего матча команды, находятся в 15-дневном фидуциарном карантине.
Ранее сообщалось, что глава ФИФА высказался о влиянии коронавируса на международные матчи.