Три игрока клуба из Италии заражены коронавирусом

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Три футболиста и один сотрудник итальянского клуба «Пьянзе» заражены коронавирусом, сообщает «Спорт-Экспресс».

Информация об этом появилась на официальном сайте команды, которая играет в третьем дивизионе Италии.

В связи со случаями заражения в клубе все футболисты и персонал, которые были на стадионе во время последнего матча команды, находятся в 15-дневном фидуциарном карантине.

Ранее сообщалось, что глава ФИФА высказался о влиянии коронавируса на международные матчи.