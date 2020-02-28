Оргкомитет не намерен отменять или переносить ОИ-2020 из-за коронавируса

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Заместитель генерального директора оргкомитета Олимпийских игр 2020 года в Токио Кацуру Эне заявила, что у страны нет планов по переносу или отмене соревнований из-за коронавируса.

«Олимпиада состоится, как и планировалось, не будет никаких изменений. Оргкомитет даже не думаем о том, когда и при каких обстоятельствах мы могли бы принять иное решение о переносе или отмене соревнований. В моей голове вообще нет никаких мыслей об изменениях», — цитирует Эне Reuters.

Япония вложила в подготовку Олимпийских игр около $12 млрд.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабря 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались 2,8 тысячи человек, 36 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 83 тысячи.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может остаться без титула чемпиона Англии из-за коронавируса.