«Интер» оказался сильнее «Лудогорца» и вышел в 1/18 финала Лиги Европы

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Во втором матче раунда 1/16 финала Лиги Европы миланский «Интер» оказался сильнее болгарского «Лудогорца» и вышел в следующий круг соревнований.

Ответная встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» при отсутствии зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Кристиано Бираги и Ромелу Лукаку.

Первый матч с участием этих соперников завершился со счетом 2:о в пользу подопечных Антонио Конте, что позволило им выйти в 1/8 финала второго по значимости клубного европейского турнира.

Ранее сообщалось, что в ответном матче раунда 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее бельгийского «Брюгге».