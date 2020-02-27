Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина
Определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В 1/4 финала Западной конференции московский ЦСКА встретится с нижегородским «Торпедо», петербургским СКА сыграет с подольским «Витязем», хельсинкский «Йокерит» поспорит за выход в следующий раунд с ярославским «Локомотивом», а «Динамо» сыграет со «Спартаком» в московском дерби.
На Востоке в первом раунде казанский «Ак Барс» встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», «Барыс» из Нур-Султана сойдется с магнитогорским «Металлургом», омский «Авангард» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», а екатеринбургский «Автомобилист» встретится с новосибирской «Сибирью».
Первые матчи Кубка Гагарина пройдут 1 марта.
Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Сочи» и выиграл Кубок Континента.