Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина

<img src="//img.gazeta.ru/files3/247/12312247/upload-RIAN_5853957.HR-pic905-895x505-68376.jpg">

Определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В 1/4 финала Западной конференции московский ЦСКА встретится с нижегородским «Торпедо», петербургским СКА сыграет с подольским «Витязем», хельсинкский «Йокерит» поспорит за выход в следующий раунд с ярославским «Локомотивом», а «Динамо» сыграет со «Спартаком» в московском дерби.

На Востоке в первом раунде казанский «Ак Барс» встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», «Барыс» из Нур-Султана сойдется с магнитогорским «Металлургом», омский «Авангард» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», а екатеринбургский «Автомобилист» встретится с новосибирской «Сибирью».

Первые матчи Кубка Гагарина пройдут 1 марта.

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Сочи» и выиграл Кубок Континента.