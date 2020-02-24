Боксер Ковалев арестован в США

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Российский боксер Сергей Ковалев 24 февраля был арестован в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ.

Отмечается, что спортсмен задержан за нетрезвое вождение. Машину россиянина остановили в два часа ночи. Полицейский счел, что Ковалев находился в нетрезвом состоянии, и произвел арест. Утром его отпустили.

Напомним, что в июне 2018 года Ковалев был арестован в Калифорнии по обвинению в нападении на женщину на вечеринке, но его отпустили под залог. Если его вина будет доказана, то ему грозит четыре года тюрьмы.



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