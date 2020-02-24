Харитонов не хотел заканчивать бой против Родригеса во втором раунде
Боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов заявил, что не хотел заканчивать бой против бразильского спортсмена Фернандо Родригеса во втором раунде. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По его словам, в начале поединка стояла задача вымотать оппонента и дать возможность зрителям подольше насладиться высококлассным боем.
Также россиянин отметил, что хотел одержать победу при помощи встречного удара в третьем раунде, однако Родригес не смог подняться с настила после попадания еще во втором раунде.
Ранее сообщалось, что Харитонов отправил в нокаут Родригеса