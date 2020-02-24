Харитонов не хотел заканчивать бой против Родригеса во втором раунде

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Боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов заявил, что не хотел заканчивать бой против бразильского спортсмена Фернандо Родригеса во втором раунде. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, в начале поединка стояла задача вымотать оппонента и дать возможность зрителям подольше насладиться высококлассным боем.

Также россиянин отметил, что хотел одержать победу при помощи встречного удара в третьем раунде, однако Родригес не смог подняться с настила после попадания еще во втором раунде.

Ранее сообщалось, что Харитонов отправил в нокаут Родригеса