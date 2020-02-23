Логинов решил сняться с масс-старта на ЧМ по биатлону

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Действующий чемпион мира по биатлону в спринтерской гонке Александр Логинов решил сняться с масс-старта. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, данное решение принято в связи с обысками, прошедшими субботним утром в его гостиничном номере.

Напомним, что скандал разразился 22 февраля, В шесть часов утра в номер к Логинову ворвалась полиция и провела обыски. После чего россиянина хотели отвезти на допрос в участок, однако не сделали этого.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов прокомментировал слова действующего чемпиона мира Александра Логинова о скором завершении профессиональной карьеры.