Четыре гола Месси принесли «Барселоне» разгромную победу над «Эйбаром»

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«Барселона» нанесла разгромное поражение «Эйбару» в матче 25-го тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе победителей четыре мяча забил Лионель Месси, также отличился Артур Рамос.

После 25 туров «Барселона» (55 очков) занимает первое место в турнирной таблице Примеры, однако у идущего на втором месте мадридского «Реала» (53) есть игра в запасе.

Ранее сообщалось, что «Сельта» из Виго переиграла «Леганес» в матче 25-го тура чемпионата Испании.

Испания. Примера. 25-й тур

«Барселона» (Барселона) — «Эйбар» (Эйбар) — 5:0

Голы: 1:0 — Месси, 14; 2:0 — Месси, 37; 3:0 — Месси, 40; 4:0 — Месси, 87; 5:0 — Рамос, 89.